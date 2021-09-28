مؤسسة النفط تبحث تعزيز التعاون مع “إيني”

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة في طرابلس خلال لقائه وفد من شركة “إيني” الإيطالية، برئاسة المدير التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي؛ سبل التعاون وتعزيزه بين المؤسسة والشركة.

وعبّر “ديسكالزي” عن رغبة “إيني” في الاستثمار في ليبيا، والتعاون مع المؤسسة في تنفيذ المشاريع الحيوية في قطاع النفط ومن بينها مشروع تطوير حقل البوري وتطوير حقول الحمادة إلى جانب التعاون مع المؤسسة كشريك استراتيجي في برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في المناطق المجاورة لعملياتها النفطية، وذلك عبر إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وأكد مسؤولو شركة “إيني” على مواصلة الدعم المقدم في المجال الصحي لمكافحة جائحة “كورونا”، بتوفير المستلزمات الصحية والأجهزة اللازمة.

وناقش الطرفان، خلال الاجتماع الذي حضره عددٌ من مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط؛ مساهمة شركة “إيني” في مشروع معالجة الأورام للأطفال بمدينة بنغازي.

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