وزارة الشباب تناقش آليات انعقاد الملتقى الاقتصادي للشباب

طرابلس 28 سبتمبر 2021 (وال) -عقد اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة الشباب بمدينة طرابلس، الاجتماع الأول للجنة المشكلة من قبل وزير الشباب السيد فتح الله الزني، وذلك لتنظيم الملتقى الاقتصادي للشباب برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البرامج والأنشطة السيد “أحمد الكاتب، وبحضور الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية السيد محمد حموده، وكافة أعضاء اللجنة.

وتم خلال هذا الاجتماع توزيع المهام بين أعضاء اللجنة، من أجل وضع خطة عمل لتنفيذ الملتقى، والذي يهدف إلى تباحث معالجة قيود خلق الوظيفة للشباب وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل وسبل دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، ورفع التوصيات والمخرجات من الملتقى للجهات المختصة.(وال طرابلس) ن ط / س خ.

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