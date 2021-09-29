“عون”: نرحب بالاستثمارات الأمريكية والأوروبية في قطاع الطاقة

أجرى وزير النفط والغاز في ليبيا محمد عون، مقابلة صحفية نشرها موقع “بلومبيرغ”، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة، والذي تُعقد فعالياته في إيطاليا.

وقال “عون” في مقابلته، إن الحكومة في ليبيا تشجع الشركات الأجنبية، وخصوصاً الأمريكية؛ للعودة والاستثمار في ليبيا؛ من أجل ترقية وصيانة المنشآت النفطية الليبية.

وأضاف أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، قد عيّن مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة الأمريكية، في مهمة محاولة إقناع شركات الطاقة الأمريكية للاستثمار في ليبيا.

وأشار الوزير إلى أن الإنتاج الليبي النفطي سيرتفع من 1.3 مليون برميل يومياً إلى ما بين مليونيْن و2.5 مليون برميل يومياً خلال السنوات الست القادمة.

كما أكد عون على ترحيب الحكومة الليبية بالاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن شركات فرنسية وإسبانية عرضت مؤخراً الاستثمار في ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من شركات الطاقة الأمريكية عملت ونالت حصصاً في حقول النفط الليبية في الماضي، من بينها “كونوكو فيليبس وماراثون أويل كورب وأوكسيدنتال بتروليوم كورب”، وباع معظمها حصصه بعد بدء الحرب.

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