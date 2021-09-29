الحبري يرد على التعميم الصادر من الرقابة المصرفية طرابلس بشأن الصكوك الراجعة وفرض غرامات على المصارف التجارية

وجه نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي سالم رسالة إلى مدير إدارة الرقابة المصرفية طرابلس مختار الطويل بشأن الصكوك الراجعة وفرض غرامات على المصارف التجارية.

كما جاءت هذه الرسالة رداً على التعميم الصادر من مدير إدارة الرقابة المصرفية طرابلس بشأن فرض غرامات على المصارف التجارية للصكوك الراجعة ، حيث ذكر أنه في الوقت الذي تعتبر الصكوك الراجعة ظاهرة سلبية في القطاع المصرفي تستوجب المعالجة وإرجاع وتأكيد الثقة في المصرف المركزي بإعتباره مركز التسوية المالية لكافة المعاملات المصرفية بين عملاء المصارف .

وذكر أيضا بموجب الرسالة أن ضعف الأرصدة النقدية لدى المركزي طرابلس هو السبب الرئيسي الذي يستلزم المعالجة وليس ( عقاب المصارف التجارية ) الذي لن يجدي نفعا ، وأن هذا الضعف الواضح في الأرصدة يستلزم فتح المقاصة حتى تتمكن المصارف التجارية الاستفادة من أرصدتها بالكامل، وأنه من أهم وظائف الرقابة المصرفية دعم الثقة في القطاع المصرفي ويستلزم ذلك مواجهة الحقيقة بالإقناع المدعم بالمعرفة والتحليل وليس ( العقاب العشوائي ) الذي يثقل كاهل المصارف التجارية ويزيد أعياؤها، وتمت المطالبة بإعادة النظر في المنشور ومعالجة الموضوع في الإطار المهني السليم.

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