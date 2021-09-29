شركة “إيني” تبحث خططها الاستثمارية في ليبيا مع الدبيبة

ناقش الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خطط الشركة لإطلاق الاستثمارات في البلاد عبر دعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة.

جاء ذلك في لقاء لهما بطرابلس بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية التزامهم الكامل بشأن الأنشطة والمشاريع التشغيلية في ليبيا، مع التركيز على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة، وفق ما نقلته صحيفة “فورميكي” الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة “إيني” تعمل على زيادة إنتاج الغاز الليبي، وبعث مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة لديها القدرة على تلبية احتياجات الاستهلاك المنخفض للهيدروكربونات وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء للمجتمعات البعيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار