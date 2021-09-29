«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاربعاء 29 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.545 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3099 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1589 دينار، والليرة التركية 0.5128 دينار، والدولار الكندي 3.5861 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2116 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2374 دينار، والدينار التونسي 1.6153 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5047 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021: