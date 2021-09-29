وزير البيئة يتفقد مجمع مليتة للنفط والغاز

مليتة 29 سبتمبر 2021 (وال) – أجرى وزير البيئة الدكتور إبراهيم العربي منير، زيارةً تفقُّديَّةً لمجمع مليتة للنفط والغاز، رفقة وفد من مستشاري الإدارات والمكاتب الفنية بالوزارة.

وعقد الوزير أمس الثلاثاء، اجتماعا تقابليا مع مديري إدارات المجمع المختصة بالبيئة والصحة والسلامة المهنية، للتباحث بشأن تضرر المواطنين القاطنين في المناطق المجاورة للمجمع من الإنبعاثات الملوثة للهواء.

وأكد إهتمامه بشكاوى المواطنين المتضررين، مشدداً على سرعة إتخاذ كل الإجراءات لضمان عدم وجود ضرر على الإنسان ومكونات البيئة الطبيعية، كما قدم مسؤلو إدارة البيئة بالمجمع نبذة عن الخطوات المتخذة لمعالجة المخلفات الناتجة وتقليل الإنبعاثات.

وأشار الوزير إلى أن هناك أهمية قصوى لتحديث دراسة الأثر البيئي للمجمع، داعيًا إلى ضرورة الإلتزام ببنود قانون حماية البيئة رقم (15) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛ الذي يضمن ممارسة الأنشطة الصناعية فى ظل إشتراطات توفر بيئة سليمة، وتضمن عدم إلحاق الضرر الصحي للإنسان بصفته محور التنمية. (وال _ مليتة) ف و / ه ع

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