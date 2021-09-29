الشنطي يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء عدة ملفات مهمة

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء “رمضان أبو جناح” بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع الخارجية “عبد الحميد الطير”، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية “هشام الشامي” ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار “زهير بالشيخ” ومدير الإدارة العامة للرقابة على رئاسة الوزراء “عبد الحليم أبو ظهير”، ومستشار نائب رئيس الوزراء “خالد الغناي” ورئيس قسم المتابعة لرئاسة الوزراء “أحمد أبو خريص”.

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات، وما توصلت إليه ملاحظات لجان هيئة الرقابة فيما يتعلق برئاسة الوزراء، كما تطرق إلى ما توصلت إليه تحقيقات هيئة الرقابة في الملفات المهمة؛ الكهرباء، الإسكان، المرافق، الصحة، التعليم، الخارجية، النفط، التعليم؛ من أجل رفع المعاناة التي يعاني منها المواطن.

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