“الحبري” لـ”الطويل”: عليك التصرف بمهنية ودون “عشوائية”

وجّه نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، خطاباً إلى مدير إدارة الرقابة المصرفية في طرابلس مختار الطويل، يستنكر من خلاله مسألة فرض الغرامات على المصارف التجارية بشأن الصكوك الراجعة.

وأشار “الحبري”، في فحوى خطابه، إلى أن الحلّ لمسألة الصكوك الراجعة؛ يجب أن يكون بمعالجة مشكلة ضعف الأرصدة النقدية لدى المصرف المركزي في طرابلس، وليس من خلال فرض غرامات على المصارف التجارية، واصفاً هذا الحلّ بأنه “لا يُسمن ولا يُغني من جوع”.

وطالب “الحبري”، “الطويل”؛ بإعادة النظر في قرار فرض العقوبات، والتصرف ضمن الإطار المهني السليم، بعيداً عن القرارات “العشوائية”، على حد تعبيره.

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