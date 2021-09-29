الليبية للموانئ تستمر في نقل شحنات البضائع من السفن الراسية على أرصفة ميناء بنغازي

بنغازي 29 سبتمبر 2021 (وال) _ يستمر عمال الشركة الليبية للموانىء بتفريغ ونقل شحنات مختلفة من البضائع المحملة بعدد من السفن الراسية على أرصفة ميناء بنغازي البحري.

هذا وبحسب بيان صادر عن الشركة الليبية للموانئ حول السفن الراسية على أرصفة ميناء بنغازي، وما تحمله من شحنات فإن:

“السفينة اتلانتك نورت” للوكيل الملاحي (أمواج ليبيا)، على متنها 277 حاوية بضائع مختلفة قادمة من مالطا.

“السفينة كيلد ماري” للوكيل الملاحي (خطوط نيبتون)، والقادمة من سلوفينيا وعلى متنها 1500طن أخشاب.

“السفينة سيلفر صن” للوكيل (ليبيانا الدولي)، وتحمل 2660 سيارة قادمة من هولندا.

“السفينة سيدوفا” للوكيل الملاحي (الأفق اللامع)، والقادمة من أوكرانيا وحمولتها 32 ألف طن من القمح والشعير.

“السفينة جانوسايا” للوكيل خطوط (نيبتون)، والقادمة من أوكرانيا محملة 1550طن من الشعير.

“السفينتان سوبربيرن _ كافكاز” التابعتان للوكيل الملاحي (الربان العالمية)، والقادمتان من أوكرانيا وعلى متنهما 31 ألف طن شعير و 33 ألف طن قمح صب على التوالي. (وال _ بنغازي ) ه أ / ه ع

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