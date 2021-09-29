وزير الصحة يعلن انضمام ليبيا بإسم الوزارة بمنظمة الصحة العالمية “اوبسالا”

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ” علي الزناتي”: نحن سعداء بإنضمام الوزارة بإسم ليبيا بمنظمة الصحة العالمية منظمة اوبسالا “متابعة المضاعفات الجانبية للأدوية”.

وأضاف بالقول: هذه العضوية تجعل ليبيا في المصاف الأولى لدول المتقدمة من ناحية المتابعة لهذه المضاعفات، وكذلك تسجل كل ما يعنى بالأدوية بمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التطوير وتقديم الخدمات الأفضل تحت رعاية هذه المنظمة منها: التدريب وتطوير مجال الصيدلة وخاصة الصيدلة السريرية في ليبيا بإعتبارها كعنصر مهم وفعال في تقديم الخدمات.

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