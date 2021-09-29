وصول 2660 سيارة إلى ميناء بنغازي

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري السفينة “آلدرا” التابعة للوكيل الملاحي شركة الرواد، وعلى متنها 156 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وأوضحت إدارة الميناء في بيانات حديثة لها، وصول السفينة “كلديس ماري” التابعة للخط الملاحي “نبتون” وعلى متنها 532 ربطة من الخشب الصناعي، إضافة لوصول السفينة “سلفر صن” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيانا” وعلى متنها 2660 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وفي سياق ذي صلة، سمح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في وقت سابق، بالإفراج عن السيارات المستوردة الموجودة في كافة الموانئ والتي يفوق عمرها 10سنوات، بعد أن كان قد منع توريدها دون سابق إنذار، ما تسبب بإرباك في كافة الموانئ نتج عنه تكدس السيارات بالآلاف في الكثير من المنافذ البحرية.

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