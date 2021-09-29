إجراء مراسم التسليم والاستلام للإدارة الجديدة بشركة الخليج العربي للنفط

أُقيم صباح اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 بمقر شركة الخليج العربي للنفط ببنغازي، مراسم التسليم والاستلام بين لجنة الإدارة المكلفة للشركة برئاسة “فرج مسعود المشاي” ولجنة الإدارة الجديدة برئاسة “صلاح عبد الكريم القطراني” وأعضاء اللجنتين، بحضور أعضاء لجنة التسليم والاستلام.

حيث بدأت بكلمات الشكر والترحيب للجان السابقة والحالية؛ ومن جهته تحدّث رئيس لجنة الإدارة الجديد “صلاح القطراني” معبراً عن شكره لرئيس لجنة الإدارة السابق وأعضاءها على كل ماقدموه خلال فترة توليهم لهذه المهام، متمنيناً لهم التوفيق والسداد.

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