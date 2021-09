أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع إثر ظهور شكوك بشأن الطلب مجددا، في حين تواصل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الارتفاع على مستوى العالم، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وانخفض سعر خام “برنت” بنسبة 1.7 بالمئة إلى 77.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، وكان قد هبط بمقدار دولارين تقريبا أمس الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات عند 80.75 دولار للبرميل، فيما انخفض سعر الخام الأمريكي بنسبة 1.8 بالمئة إلى 73.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.2 بالمئة أمس.

وكانت أسعار النفط قد بدأت في الصعود، في الوقت الذي تتعافي فيه الاقتصادات من إغلاقات الجائحة ويرتفع فيه الطلب على الوقود في حين شهدت بعض الدول المنتجة اضطرابات في الانتاج.

وارتفعت مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وفقا لمصادر بالسوق استندت إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

