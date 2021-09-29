شكشك يشارك في توقيع محاضر التسوية مع الشركات المنفذة لمشروعات جامعة طرابلس

عُقدت بمقر القنصلية الليبية بمدينة اسطنبول التركية يوم الأمس واليوم 28-29 / سبتمبر 2021 سلسلة من الاجتماعات التقابلية للجنة المكلفة للتفاوض مع الشركات المكلّفة بتنفيذ مشاريع جامعة طرابلس بحضور رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” ورؤساء الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة.

وقد تناولت هذه الاجتماعات سبُل عودة هذه الشركات لاستكمال أعمالها، وتُوجّت بالاتفاق مع إحدى الشركات المتعاقدة على العودة وبداية العمل بشكل مباشر.

وفي هذا الصدد أشار “شكشك” إلى ضرورة تحمل أطراف التعاقد كامل مسؤولياتهم ومراعاة أن أسباب التعثر كانت خارج الإرادة، وأن الأمر يتطلب التعامل بصورة واقعية لضمان الإنجاز بأقل التكاليف.

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