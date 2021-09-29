الدبيبة يجتمع مع رئيس جمهورية النيجر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بعد اليوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم بالعاصمة النيجرية نيامي.

تناول الاجتماع مناقشة قضية الهجرة غير الشرعية من شمال النيجر مرورًا بالجنوب الليبي، والتي تستدعي التواصل والعمل مع دول الجوار لحماية الحدود المشتركة ومعالجة هذا الملف.

وكما تم بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود فرص استثمارية دعا فيها رجال الأعمال المرافقين للوفد الليبي للقاء غرفة التجارة بالنيجر، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا الليبية النيجرية والتي سيحدد لها موعد قريب لتجتمع.

وفي ختام الاجتماع أكد الدبيبة على أن الأخوة والدم تتجاوز الجغرافيا والحدود وبالتالي سيكون العمل بيننا مشتركًا وحماية حدودنا ستكون واجبًا حتميًا لا يمكن التهاون بها.

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