صنع الله يبحث مع مركز بحوث الكيمياء البيئية والبيولوجية بجامعة بنغازي التعاون المشترك

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، برئيس مجلس إدارة مركز بحوث الكيمياء البيئية والبيولوجية بجامعة بنغازي عبد الكريم الغزالي، وبحضور مدير الشؤون الفنية بالمركز باسم الصالحين ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة خالد أبو خطوة.

تناول الاجتماع مناقشة موضوعات عدة مشتركة أهمها التعاون والتنسيق بين المركز ومعهد النفط الليبي والشركات النفطية في مجال البحث العلمي والدراسات البيئية.

حيث قدم الحضور من مركز بحوث الكيمياء البيئية والبيولوجية، عرضاً لنشاط البحث العلمي للمركز ودراساته في مجال البيئة، بالإضافة إلى عرض جملة من المشاكل المادية والفنية التي تواجه المركز وتحول دون قيامه بمهامه، وكذلك إمكانية المشاركة العلمية بين المركز وشركة الجوف للتقنية النفطية ومعهد النفط الليبي في العديد من المجالات المشتركة.

أكد صنع الله على أن المؤسسة ستكون داعمًا لكل هذه الدراسات وأنها لن تتوانى عن تقديم الدعم المادي على الرغم من الشحّ المالي الذي تمرّ به في ظل تأخر الميزانيات، مشيرًا إلى أن كل شركات المؤسسة ستعمل لتذليل الصعاب بتقديم الدعم و المساعدات للمركز للقيام بمهام عمله.

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