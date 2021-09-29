صنع الله يبحث مع مركز بحوث الكيمياء البيئية والبيولوجية بجامعة بنغازي التعاون المشترك

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، برئيس مجلس إدارة مركز بحوث الكيمياء البيئية والبيولوجية بجامعة بنغازي عبد الكريم الغزالي، وبحضور مدير الشؤون الفنية بالمركز باسم الصالحين ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة خالد أبو خطوة.
تناول الاجتماع مناقشة موضوعات عدة مشتركة أهمها التعاون والتنسيق بين المركز ومعهد النفط الليبي والشركات النفطية في مجال البحث العلمي والدراسات البيئية.
حيث قدم الحضور من مركز بحوث الكيمياء البيئية والبيولوجية، عرضاً لنشاط البحث العلمي للمركز ودراساته في مجال البيئة، بالإضافة إلى عرض جملة من المشاكل المادية والفنية التي تواجه المركز وتحول دون قيامه بمهامه، وكذلك إمكانية المشاركة العلمية بين المركز وشركة الجوف للتقنية النفطية ومعهد النفط الليبي في العديد من المجالات المشتركة.
أكد صنع الله على أن المؤسسة ستكون داعمًا لكل هذه الدراسات وأنها لن تتوانى عن تقديم الدعم المادي على الرغم من الشحّ المالي الذي تمرّ به في ظل تأخر الميزانيات، مشيرًا إلى أن كل شركات المؤسسة ستعمل لتذليل الصعاب بتقديم الدعم و المساعدات للمركز للقيام بمهام عمله.
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