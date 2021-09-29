النائب العام يصدر تعليماته حيال واقعة الاعتداء على المخططات المعتمدة بمدينة بنغازي

أصدر النائب العام تعليماته لجهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات الرامية إلى إزالة الآثار الناجمة عن وقائع مخالفة الأسس التخطيطية أو عدم مراعاة واجب فصل المناطق الصناعية عن السكنية، وذلك في إطار متابعة الإجراءات الضبطية المتخذة حيال واقعة الاعتداء على المخططات المعتمدة التي أفصحت عنها شكوى أهالي حي المجاهد سعدون السويحلي الكائن بمدينة بنغازي .

حيث قام جهاز الحرس البلدي – فرع بنغازي – بقفل الورش الصناعية كافة بالحي السكني ، وكذلك باشر عناصره إجراءات الاستدلال في مواجهة المخالفين للأحكام القانونية التي توجب فصل المناطق الصناعية عن السكنية .

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