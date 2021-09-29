المركز الوطني لمكافحة الأمراض يناقش الإجراءات اللازمة لإصدار بطاقات التطعيم ضد فيروس كورونا الإلكترونية المشفرة

التقى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض “حيدر مفتاح السائح” اليوم الأربعاء، مع السفير المالطي في ليبيا “تشارلز صليبا”.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، حيث ناقش الطرفان الإجراءات اللازمة لإصدار بطاقات التطعيم ضد فيروس كورونا الإلكترونية المشفرة، وكذلك إعتماد بروتكول مشترك بين البلدين لتسهيل سفر المواطنين.

كما تم استعراض البطاقة الإلكترونية المشفرة للتطعيم المعتمدة دولياً ، حيث أبدأ السفير المالطي إعجابه بها والموافقة المبدئية على البطاقة وسوف يوصي السلطات المالطية باعتمادها بعد التعميم والاعتماد من وزارة الخارجية .

وفي ختام اللقاء أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن إذن الاستخدام والاعتماد في المدة القريبة القادمة.

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