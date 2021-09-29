المنفي يؤكد على ضرورة تأمين محطات وشبكة النهر الصناعي لضمان التدفق المستمر لإمدادات المياه

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي” اليوم الأربعاء، مع آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166 المكلفة بتأمين النهر الصناعي “محمد الحصان”.

كما أكد “المنفي” على ضرورة تأمين محطات وشبكة النهر الصناعي لضمان التدفق المستمر لإمدادات المياه، لتمهيد الطريق لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، ولحماية المرافق الحيوية للدولة.

ومن جهة أخرى أكد على بضرورة تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين النهر الصناعي، حيث تعتبر خطوة مهمة عمل عليها المجلس الرئاسي من أجل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، والتي من شأنها أن تبعث برسالة للجهات الدولية الفاعلة، مفادها أن الليبيين قادرين على التغلب على خلافاتهم، وكذلك العمل معا لبناء دولة موحدة ومستقرة ومزدهرة.

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