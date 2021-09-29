صنع الله يجتمع مع سفير ألمانيا لدى ليبيا

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا “ميخائيل أونماخ” والوفد المرافق له.

قال صنع الله : ” إن ما نشهده من استقرار تعيشه الدولة الليبية اليوم فقد كانت نقطة انطلاقه الأولى من برلين، وكذلك أقدر كل الجهود التي بُذِلت لأجل إحلال هذا الاستقرار ، خاصةً الدعم الذي نالته المؤسسة الوطنية للنفط في ابعادها وتحييدها عن كل التجاذبات السياسية، وهو ما أدى إلى النتائج والإنجازات الباهرة التي حققها قطاع النفط رغم كل التحديات، في تحقيق مستويات إنتاج عالية لدعم الاقتصاد الوطني “.

وأضاف قائلاً: ” تربط ليبيا وألمانيا روابط تاريخية عميقة، وكذلك نسعى إلى استثمار هذه العلاقات المتينة لتوطيد سبل التعاون المشترك لتطوير قطاع النفط والاستفادة من خبرة ألمانيا خاصةً في تكنولوجيا الطاقات البديلة والمتجددة، ونحن كمؤسسة وطنية للنفط بدأنا فعلياً في وضع الخطط والتوجه لجلب تقنية الطاقات البديلة وادخالها في الصناعة النفطية الليبية في السنوات القريبة القادمة”.

ومن جهة أخرى أشار السفير الألماني بأن الشركات الألمانية المتخصصة في مجال النفط والطاقة عازمة على الاستثمار في ليبيا وخاصةً بقطاع النفط كونه أهم قطاع ومصدر الدخل الرئيسي بها، مؤكداً على استمرار دعم بعثة السفارة الالمانية للمؤسسة الوطنية للنفط الرافد الرئيسي للاقتصاد الليبي.

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