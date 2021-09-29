الانتهاء من أعمال تجهيز حقل الخير النفطي

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود موسى، عن الانتهاء من كافة أعمال مشروع حقل الخير وجاهزيته للافتتاح، مضيفا أن موعد التشغيل التجريبي للحقل سيتم خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا للبدء الفعلي بالإنتاج بعد استلام اعتماد منظومة القياس من الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب الصفحة الرسمية للشركة التي أوردت الخبر، فإن الحقل زُود بمنظومة متطورة للإطفاء ونُفذت بمواصفات عالية تتوافق مع تلك المعتمدة في مجال السلامة.

كما جرى استكمال جميع التجهيزات الخاصة بالمخيم السكني ومرافقه، والمراكز الصحية والنادي الترفيهي والبستنة والسياج الخارجي وفتح المسارات للآبار.

جدير بالذكر أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أعلنت الشهر الماضي عن نجاح عملية ربط إنتاج حقل الخير بميناء السدرة النفطي، عبر خط الإنتاج 24 بوصة من حقل الزقوط التابع لشركة الواحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية