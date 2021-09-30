وكيل وزارة الخارجية يجتمع مع مدراء مكاتب الوزارة بالمنطقة الشرقية لنقاش ملف إنهاء الانقسام الوظيفي

أجرى وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “محمد خليل عيسى” سلسلة من الاجتماعات التي بدأت منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بطرابلس، مع مديري مكاتب الوزارة في مدن ( بنغازي – البيضاء – الجبل الأخضر ).

والتي ضمت حضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، مدير مكتب التفتيش والرقابة، المراقب المالي والعديد من مسؤولي الوزارة؛ كما حضر هذه الاجتماعات رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بدمج موظفي الوزارة، والتي تم من خلالها الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بدمج الموظفين في كادر وظيفي واحد لتحسين وتطوير مخرجات الوزارة.

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