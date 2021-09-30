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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 30/09/2021

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.90 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.905 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.93 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.895 و4.9 دينار

اليورو = 5.61 دينار

الجنية الإسترليني 6.60 دينار

الليرة التركية 0.55 دينار

الدينار التونسي 1.75 دينار

الجنية المصري 0.29 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ191 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ222.8 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ254.6 دينار

كسر الفضة 2.2 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.10 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.125 “مصرف الوحدة” – ~ “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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ليبيا نيوز

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