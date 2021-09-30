اقتصاد

توقيع اتفاقية شراكة بين الليبية للحديد والصلب وجامعتي سرت وبني وليد وكلية العلوم التقنية بمصراتة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقدت الشركة الليبية للحديد والصلب اجتماع تقابلي مع إدارات جامعتي سرت وبني وليد وكلية العلوم التقنية بمصراتة، بحضور رئيس الشركة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء هذه المؤسسات التعليمية .

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بسير التعليم الجامعي ونقاط التماس والأمور المشتركة بين جانبي المؤسسة الصناعية ودور المراكز الأكاديمية.

كما وُقعت اتفاقية شراكة بين إدارة الشركة وهذه المؤسسات الجامعية، تهدف إلى إقامة المؤتمرات العلمية والندوات العلمية وما مدى الاستفادة من بناء القدرات الشبابية والتمحيص من خلال إقامة البحوث الدقيقة في عدة مجالات منها البيئة وعلم المواد وكل مايتعلق بالصناعة لدعم الإيجابيات ووضع حد لسلبيات الصناعة الثقيلة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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