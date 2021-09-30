«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الخميس 30 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5599 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2894 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1307 دينار، والليرة التركية 0.5127 دينار، والدولار الكندي 3.582 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2157 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2415 دينار، والدينار التونسي 1.6114 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5045 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021: