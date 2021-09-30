زيارة وفد من فناني وإعلاميي بنغازي للشركة الليبية للموانئ وميناء بنغازي

بنغازي 30 سبتمبر 2021 (وال) _ قام وفد من فناني و إعلاميي مدينة بنغازي، بزيارة مقر الشركة الليبية للموانئ، والتجول داخل ميناء بنغازي البحري؛ وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من مباني جديدة وشبكة من الطرق المرصوفة والمسطحات الخضراء، و تركيب أبراج إنارة وإنشاء محطة وقود، وغيرها من أعمال تحسين للبنية التحتية لميناء بنغازي البحري.

هذا وقد أشاد الحضور بما رأوه، مؤكدين على دعمهم لإدارة الشركة الليبية للموانئ برئاسة الكابتن يزيد بوزريدة.

و دارت حلقة نقاش بين الفنانين والإعلاميين والكابتن “بوزريدة” حول وضع ميناء بنغازي، وكيف استطاع النهوض بالميناء بعد الحرب على الإرهاب، ونقل إدارة الشركة الليبية للموانئ لمدينة بنغازي.

وكان من بين الحضور الفنان “ميلاد العمروني”، الفنان “فتحي بدر”، الإعلامي “عز الدين بلاعوا” و”خالد عثمان” و”يوسف بوسنينة”، الإذاعية “هناء الشريف”، المخرجة “سعاد الجهاني” بالإضافة للفيف من الصحفيين والمخرجين والإعلاميين، و الشاعر الغنائي “محمد الطيب” حيث ألقى شعرا كتبه خصيصاً عن ميناء بنغازي.

وفي نهاية الزيارة عرض فيلم وثائقي قصير عن ميناء بنغازي منذ تحريره إلى يومنا هذا، وتم توزيع هدايا تذكارية على زوار الشركة الليبية للموانئ. (وال _ بنغازي ) هـ أ / هـ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال