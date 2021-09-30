الاتصالات الدولية الليبية تطلق خدمة Azure ExpressRoute بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية

قامت شركة الاتصالات الدولية الليبية إحدى شركات القابضة للاتصالات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية بإطلاق خدمة Azure ExpressRoute والتي ستغطي احتياجات السوق الليبي، وذلك في إطار التوجه الشامل نحو التحول الرقمي.

حيث ستقدم الحوسبة السحابية المقدمة من مايكروسوفت ميزات متطورة بسوق العمل الليبي منها خدمات النسخ الاحتياطي والقدرة على الوصول إلى البيانات في أي وقت وأي مكان والتواصل بطريقة موثوقة وسرعات عالية، وتم إنشاء مسار اتصال لأقرب مراكز بيانات مايكروسوفت لضمان أفضل عملية ربط وثبات وتوفير مستوى عالي وذو دقة عالية.

كما قال قرقاب خلال كلمته: “أننا اليوم نؤكد على الدور الجوهري الذي يلعبه قطاع الاتصالات في رحلة التقدم والتطوير التي تسعى لها ليبيا في المرحلة الحالية وخاصة من خلال الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي التي أطلقتها الشركة القابضة للاتصالات، وما تقوم به شركة الاتصالات الدولية الليبية يدعم توجهاتنا بشكل جلي. ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات الدولية: ” إن إطلاق الخدمة اليوم سيساعد على توسع شبكات الزبائن الخاصة باستخدام الخدمات السحابية، الأمر الذي سيساهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية في سوق العمل حيث تسمح الحوسبة السحابية بتأجير تكنولوجيا المعلومات بدلاً من شرائها، وبالتالي ستوفر النسخ الاحتياطي أي عملية انشاء نسخ اضافية للملفات، وهي خطوة سباقة قامت بها الشركة الدولية للاتصالات في ليبيا”.

كما أكد على التزام الشركة بدعم عملائها من خلال توفير الحوسبة السحابية التي تضمن للعملاء مزيدًا من سهولة الاستخدام والتوسع والمرونة، بدلاً من إنفاق الأموال والموارد على أنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة، وتقديم أفضل الحلول استجابة لمتطلبات السوق المتطورة.

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