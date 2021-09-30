ساعات قليلة على انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020

تنطلق، يوم الجمعة الأول من أكتوبر من العام الجاري، فعاليات معرض أكسبو 2020 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي يستمر حتى نهاية مارس من العام القادم، بمشاركة ليبية، وذلك بعد أن تأجّل بسبب تداعيات جائحة “كورونا”.

وستُشارك في هذا المعرض أكثر من 192 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث يتيح لملايين الزوار التعرف على أحدث ما توصل إليه العلم في عددٍ من القطاعات .

وكجزء من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس “كورونا”؛ فإنه تم تلقيح 30 ألف متطوع من الطواقم العاملة في أكسبو 2020، إلى جانب تخصيص محطات للتعقيم وارتداء قناع الوجه الإلزامي إضافة إلى حث الزوار على الالتزام بلوائح التباعد الاجتماعي.

وكانت دراسة مستقلة نشرتها شركة “إرنست آند يونغ”؛ قد توقّعت، في وقت سابق، تحقيق الإمارات عوائد بقيمة 122.6 مليار درهم على المدى البعيد، جراء استضافة الحدث الأضخم إكسبو 2020 .

يُشار إلى أن وزير الاقتصاد محمد الحويج ناقش خلال اجتماع موسع له مع المسؤولين في الوزارة التحضيرات اللازمة للمشاركة الليبية في المعرض وآلية تنظيم الوفد الليبي المشارك إلى جانب القطاعات والمجالات، التي ستُشارك فيها ليبيا ، مُشددًا على أهمية أن تكون المشاركة المحلية فاعلةً، وأن تنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية.

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