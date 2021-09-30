ملخص اجتماع لجنة تنفيذ برنامج الإقراض الاقتصادي للشباب

أخبارليبيا24

استعرضت اللجنة المكلفة بشأن إعداد آليات تنفيذ مبادرة الإقراض الاقتصادي للشباب آليات تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وناقش رئيس اللجنة وزير الشباب فتح الله الزني – أمس الأربعاء – بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي ومدير صندوق الائتمان الاقتصادي الآليات المناسبة لتحويل هذه المبادرة إلى أرض الواقع.

وبحثت اللجنة المكلفة اللجنة تطبيق هذه المبادرة وفق الضوابط والتشريعات الليبية النافذة وآلية تحديد الضمانات للإقراض.

وأكد الزني على ضرورة تكاثف الجهود من أجل سرعة الإنجاز والعمل على إزالة كافة العراقيل وتسهيل الإجراءات عبر آليات التحول الرقمي لضمان تسهيل عموم الفائدة من هذه المبادرة لكافة شباب الوطن.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أصدر في أغسطس المنصرم قرارا بتشكيل لجنة لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ برنامج الإقراض الاقتصادي للشباب.

ونص القرار على أن تكون اللجنة برئاسة وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، وتضم في عضويتها وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ومدير عام الصندوق الليبي للاستثمار، ومدير صندوق ضمان الائتمان، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، حسب القرار الذي يحمل رقم 221 للعام 2021.