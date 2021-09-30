رد “الحبري” بشأن فرض غرامات على المصارف التجارية بشأن الصكوك الراجعة

أخبار ليبيا 24

أكد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي علي الحبري أن ضعف الأرصدة النقدية لدى المركزي طرابلس هو السبب الرئيسي الذي يستلزم المعالجة وليس عقاب المصارف التجارية.

الحبري أضاف في بيان له ردًا على فرض المركزي غرامات مالية على بعض المصارف بسبب إرجاع صكوك أن هذا الضعف الواضح في الأرصدة يستلزم فتح المقاصة حتى تتمكن المصارف التجارية الاستفادة من أرصدتها بالكامل.

ولفت في بيانه إلى أن غير هذه الحلول تعتبر مجرد مسكنات مؤقتة لاتسمن ولا تغني من جوع، موضحًا أن من أهم وظائف الرقابة المصرفية دعم الثقة في القطاع المصرفي ويستلزم ذلك مواجهة الحقيقة بالإقناع المدعم بالمعرفة والتحليل وليس (العقاب العشوائي) الذي يثقل كاهل المصارف التجارية ويزيد أعباؤها.

ودعا نائب المحافظ المصرف المركزي إلى إعادة النظر في منشوره بالخصوص ومعالجة الموضوع في الإطار المهني السليم.

وأفاد أن الصكوك الراجعة ظاهرة تعتبر سلبية في القطاع المصرفي تستوجب المعالجة وإرجاع وتأكيد الثقة في المصرف المركزي باعتباره مركز التسوية المالية لكافة المعاملات المصرفية بين عملاء المصارف.

وأشار إلى أنه كان الأجدى بحث الموضوع ومعرفة أسبابه حيث الأجدى معالجة المرض وليس أعراض المرض، بحسب البيان.