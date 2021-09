تباين أداء أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث انحسرت عمليات بيع كانت تلقت دفعة من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ووسط مخاوف اقتصادية إذ يتوقع محللون احتمال ألا يلبي المعروض الطلب الذي يتعافى، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وتراجع خام برنت ثمانية سنتات إلى 78.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0615 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 0.6 بالمئة أمس الأربعاء، فيما ارتفع الخام الأميركي 11 سنتا إلى 74.94 دولار للبرميل بعد أن نزل أيضا 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر أيلول إلى 418.5 مليون وفقا لما كشفته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” لانخفاض 1.7 مليون برميل.

وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الجلسة، عقب يومين من الخسائر، فيما يتطلع المراهنون على ارتفاع النفط للحاجز القادم الذي سيخترقه السعر بعد ان ارتفع برنت فوق 80 دولارا للمرة الأولى في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء.

وتتوقع سيتي جروب أن تسجل حسابات النفط عجزا 1.5 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدى الأشهر الستة القادمة، حتى مع استمرار زيادة الإمدادات.

وفي الأسبوع القادم، من المتوقع أن تُبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على اتفاق لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إنتاجهم في نوفمبر تشرين الثاني.

يأتي ارتفاع المخزونات الأميركية في الوقت الذي يعود فيه الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة إلى قرب المستويات التي سجلها قبل الإعصار أيدا قبل نحو شهر. وزاد الإنتاج إلى 11.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، لكن شركات الحفر الأمريكية لم تسارع بشكل كبير لفتح صنابير النفط بعد أن تعرضت لانتقادات من المساهمين بسبب توسع سريع وفضفاض في السابق.

The post تباين أسعار النفط وسط مخاوف اقتصادية وارتفاع المخزونات الأمريكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا