الزناتي يصرح حيال الحالات المصابة بالتسمم نتيجة لتسرّب غاز الكلور بمدينة بنغازي

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” وصلت 35 حالة مصابة بالتسمم نتيجة لتسرّب غاز الكلور، إلى قسم الإسعاف بمركز بنغازي الطبي، حيث دخلت 16 حالة منها إلى قسم الإيواء، فيما غادرت الـ19 حالة الأخرى بعد تلقيهم الإسعافات الأولية السريعة.

وأضاف بالقول: سجّل مركز بنغازي الطبي خروج 4 حالات أخرى، والآن يوجد 12 حالة فقط، أوضاعهم الصحية مستقرّة، ولا صحة للشائعات المتداولة حول دخول أعداد كبيرة من الحالات إلى المستشفيات بسبب التسمم.

وفي الختام أشار إلى أنه يوجد 6 حالات أطفال بمستشفى الأطفال ببنغازي مصابة أيضًا بالتسمم، وسنتوجه إلى زيارتهم والاطمئنان على أحوالهم الصحيّة.

وفي الختام وجه الوزير بالشكر لكل الأطقم الطبية والطبية المساعدة التي تنادت بسرعة فائقة، وبذلت كل جهدها لإسعاف الحالات وتقديم الرعاية الطبيّة لهم.

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