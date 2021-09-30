صنع الله يشير إلى أن المؤسسة لديها خطط استراتيجية لدعم مناطق العمليات بالجنوب الليبي

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس، مع نائب رئيس المجلس الاعلى للدولة “مسعود عبيد” .

تناول الاجتماع مناقشة سير العمليات بالمواقع والحقول والموانئ النفطية لمختلف شركات المؤسسة، وكذلك التحديات التي تواجهها والطرق الأنسب لتجاوزها، والتي في مقدمتها شحّ الميزانيات المالية التي يحتاجها قطاع النفط لإنجاز وتنفيذ المشاريع الحيوية والتي ستعود بفائدة كبيرة في دعم اقتصاد الدولة الليبية خاصة في ظل إنتشار جائحة كورونا التي تأثرت بها معظم اقتصاديات الدول الكبرى في العالم أجمع.

حيث أشاد نائب رئيس المجلس الاعلى للدولة بالدور الريادي والمميز الذي قامت ولا زالت تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط في المحافظة على معدلات الانتاج واستدامته، مثمناً جهود المؤسسة ومساعيها الحثيثة في تنفيذها لمشاريع التنمية المستدامة وبرامج المسؤولية الاجتماعية في المناطق المحيطة بعملياتها، لحلحلة المختنقات التي تعاني منها تلك المناطق وفق ما اتيح لها من إمكانيات في ظل افتقارها للميزانيات اللازمة لذلك.

كما أكد أيضاً على أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه البرامج والمشاريع خاصة في الجنوب الليبي، مشيراً في الوقت نفسه بأن كل ما قدمته المؤسسة من دعم قد ساهم في الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، مؤكداً على دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وضرورة تحييدها عن اية تجاذبات سياسية، وأضاف قائلاً : ” نقدر الدور البارز الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط لدعم الاقتصاد الوطني، وهي مؤسسة فنية بامتياز همها الوحيد هو دعم اقتصاد ليبيا الذي يعتمد كلياً على النفط”.

وفي ختام الاجتماع أكد صنع الله على أن المؤسسة تمضي قُدُماً رغم الصعاب لتحقيق مستهدفاتها وانجاز خططها الطموحة لرفع معدلات الانتاج،وتطوير قطاع النفط، إلى جانب العمل على تنفيذ برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية بجميع المناطق المجاورة للعمليات، كما أشار بأن لدى المؤسسة خطط استراتيجية لدعم مناطق العمليات بالجنوب الليبي، وأنه بالفعل تم تنفيذ بعض من هذه البرامج.

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