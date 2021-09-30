صنع الله يشير إلى أن المؤسسة لديها خطط استراتيجية لدعم مناطق العمليات بالجنوب الليبي

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس، مع نائب رئيس المجلس الاعلى للدولة “مسعود عبيد” .
تناول الاجتماع مناقشة سير العمليات بالمواقع والحقول والموانئ النفطية لمختلف شركات المؤسسة، وكذلك التحديات التي تواجهها والطرق الأنسب لتجاوزها، والتي في مقدمتها شحّ الميزانيات المالية التي يحتاجها قطاع النفط لإنجاز وتنفيذ المشاريع الحيوية والتي ستعود بفائدة كبيرة في دعم اقتصاد الدولة الليبية خاصة في ظل إنتشار جائحة كورونا التي تأثرت بها معظم اقتصاديات الدول الكبرى في العالم أجمع.
حيث أشاد نائب رئيس المجلس الاعلى للدولة بالدور الريادي والمميز الذي قامت ولا زالت تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط في المحافظة على معدلات الانتاج واستدامته، مثمناً جهود المؤسسة ومساعيها الحثيثة في تنفيذها لمشاريع التنمية المستدامة وبرامج المسؤولية الاجتماعية في المناطق المحيطة بعملياتها، لحلحلة المختنقات التي تعاني منها تلك المناطق وفق ما اتيح لها من إمكانيات في ظل افتقارها للميزانيات اللازمة لذلك.
كما أكد أيضاً على أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه البرامج والمشاريع خاصة في الجنوب الليبي، مشيراً في الوقت نفسه بأن كل ما قدمته المؤسسة من دعم قد ساهم في الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، مؤكداً على دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وضرورة تحييدها عن اية تجاذبات سياسية، وأضاف قائلاً : ” نقدر الدور البارز الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط لدعم الاقتصاد الوطني، وهي مؤسسة فنية بامتياز همها الوحيد هو دعم اقتصاد ليبيا الذي يعتمد كلياً على النفط”.
وفي ختام الاجتماع أكد صنع الله على أن المؤسسة تمضي قُدُماً رغم الصعاب لتحقيق مستهدفاتها وانجاز خططها الطموحة لرفع معدلات الانتاج،وتطوير قطاع النفط، إلى جانب العمل على تنفيذ برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية بجميع المناطق المجاورة للعمليات، كما أشار بأن لدى المؤسسة خطط استراتيجية لدعم مناطق العمليات بالجنوب الليبي، وأنه بالفعل تم تنفيذ بعض من هذه البرامج.
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