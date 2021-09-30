ليبيا تتصدّر قائمة مستوردي الخضروات والفواكه التونسية

ارتفعت الصادرات الزراعية التونسية إلى ليبيا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، بنسبة 81% بالمقارنة مع العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية؛ فإن قيمة صادرات تونس الزراعية عن الفترة ذاتها، بلغت أكثر من 45مليون دينار، بإجمالي صادرات بلغ حجمه 27ألف طنٍّ، معززةً ذلك بصادرات البطيخ الأحمر والمشمش والبرقوق، وتلتها باقي الفواكه والخضروات.

وبحسب البيانات الحكومية التونسية؛ فإن ليبيا تصدّرت قائمة الدول المستوردة للخضروات والفواكه من تونس، بينما جاءت إيطاليا ثانيةً.

وتعمل تونس وليبيا على تحسين مستوى التجارة البينية عبر إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إذ بلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 1.1مليار دينار.

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