المنطقة الحرة بمصراتة و”هواوي للتكنولوجيا” توقعان مذكرة تفاهم

وقعت بين المنطقة الحرة بمصراتة وعملاق التكنولوجيا شركة “هواوي للتكنولوجيا”، مذكرة تفاهم بشأن إقامة تعاون استراتيجي طويل الأمد بين الجانبين، في عدة مجالات منها تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتنفيذ البنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم، بحسب صفحة المنطقة الحرة بمصراتة على فيسبوك، قيام “هواوي” بتطوير متطلبات الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات الالكترونية وأنظمة المراقبة والاتصالات، من خلال تقديم حلول متقدمة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصميم مركز معلومات المنطقة الحرة مصراتة.

ووقع المذكرة عن المنطقة الحرة مصراتة رئيس لجنة إدارتها محسن السقوطري، وبحضور المدير العام أيمن الدرويش ومديري إدارات تقنية المعلومات والاستثمار والشوون الفنية، وعن هواوي المدير التنفيذي ومدير المبيعات لشركة هواوي ليبيا وشمال إفريقيا.

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