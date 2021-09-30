“الاستثمار الوطني” توقع مذكرة تفاهم لصيانة بعض المشاريع وتجهيزها

أبرمت شركة الاستثمار الوطني جملة من مذكرات التفاهم مع أحدى الشركات المصرية بشأن استثمار بعض المشاريع المملوكة للاستثمار الوطني وصيانتها وتجهيزها وتشغيلها، دون أن تفصح عن تفاصيل المذكرة الموقعة.

وسيعقب هذا التوقيع المبدئي توقيع عقود تفصيلية بين الأطراف تتناول تفاصيل العملية الاستثمارية بينهما – بحسب منشور على صفحة الشركة بفيسبوك.

وقالت الشركة إن اهتمامها بهذا النهج يأتي ضمن أولوياتها الاستثمارية نظرا لما يمثله من احتكاك بالشركات العملاقة واكتساب الخبرة في إنجاز المشاريع في مختلف المجالات بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الليبية المنظمة للاستثمار و بما يمكن البلاد من استئناف المشاريع التنموية بها .

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