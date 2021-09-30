صنع الله يناقش إمكانية تزويد المنطقة الصناعية ببلدية زليتن بمنتج الغاز الطبيعي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، مع عدد من كبار رجال وسيدات الأعمال من مدينة زليتن لبحث موضوعات عدة بشأن تشجيع الاستثمار المحلي، وروابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والنهوض بالمحتوى المحلي وتشجيعه.
كما نوقش خلاله إمكانية تزويد المنطقة الصناعية ببلدية زليتن بمنتج الغاز الطبيعي لدعم وتنفيذ خطة ورؤية بلدية زليتن لسنة 2030 التي قُدم خلال الاجتماع إيضاح عنها.
ومن جانبه، أكد صنع الله أن المؤسسة لطالما كانت وما زالت داعمةً للاقتصاد المحلي وعاملة على تحفيز القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة الليبية والمؤسسة تحديدًا كانت في فترة ما معتمدة في كل نشاطاتها الخدمية على القطاع الخاص ابتداءً من عمليات التجهيز مرورًا بعمليات الحفر والنقل والإنشاءات وغيرها من الأنشطة، وقد ظل هذا الاعتماد قائمًا حتى نهاية السبعينيات، وأنه باستقرار الأوضاع الحالية سيتولى من جديد القطاع الخاص المُواكِب للمعايير والمقاييس الدولية المعتمدة لدى المؤسسة كلَّ الأعمال والأنشطة الخدمية في قطاع النفط الليبي.
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