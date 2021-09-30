صنع الله يناقش إمكانية تزويد المنطقة الصناعية ببلدية زليتن بمنتج الغاز الطبيعي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، مع عدد من كبار رجال وسيدات الأعمال من مدينة زليتن لبحث موضوعات عدة بشأن تشجيع الاستثمار المحلي، وروابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والنهوض بالمحتوى المحلي وتشجيعه.

كما نوقش خلاله إمكانية تزويد المنطقة الصناعية ببلدية زليتن بمنتج الغاز الطبيعي لدعم وتنفيذ خطة ورؤية بلدية زليتن لسنة 2030 التي قُدم خلال الاجتماع إيضاح عنها.

ومن جانبه، أكد صنع الله أن المؤسسة لطالما كانت وما زالت داعمةً للاقتصاد المحلي وعاملة على تحفيز القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة الليبية والمؤسسة تحديدًا كانت في فترة ما معتمدة في كل نشاطاتها الخدمية على القطاع الخاص ابتداءً من عمليات التجهيز مرورًا بعمليات الحفر والنقل والإنشاءات وغيرها من الأنشطة، وقد ظل هذا الاعتماد قائمًا حتى نهاية السبعينيات، وأنه باستقرار الأوضاع الحالية سيتولى من جديد القطاع الخاص المُواكِب للمعايير والمقاييس الدولية المعتمدة لدى المؤسسة كلَّ الأعمال والأنشطة الخدمية في قطاع النفط الليبي.

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