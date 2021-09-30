“المركزي اللبناني” يرفض تعديل سعر الصرف

رفض مصرف لبنان المركزي تعديل سعر الصرف للسحب النقدي بالليرة من حسابات المودعين بالدولار.

وعلّل المصرف المركزي بيانه سبب رفضه؛ إلى غياب خطة إصلاح للاقتصاد الذي يمرّ بأزمة مالية شديدة، تزامن ذلك مع مطالبات عدة برلمانيون برفع السعر المطبق على السحب النقدي، لكن المصرف المركزي رفض ذلك “بسبب التداعيات الوخيمة التي ستؤثر على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة”

وأضاف المصرف أنه سيًمدّد الخطة الحالية التي تنص على تُحدّد سعر الصرف المستخدم للسحب النقدي من حسابات العملة الصعبة إلى نهاية شهر يونيو من العام القادم.

يُشار إلى أن لبنان يشهد أزمةً ماليةً واقتصاديةً خانقةً، وصفها البنك الدولي بـ”الأسوأ” في ظل انهيار سعر صرف الليرة وعجز الحكومة على تغطية نفقات تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

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