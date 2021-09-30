الطوارئ الصحية بوزارة الصحة تناقش خطة العمل بالحالة الوبائية في ليبيا

اجتمعت إدارة الطوارئ الصحيّة بوزارة الصحة، اليوم الخميس، مع رؤساء الأقسام ورؤساء وأعضاء اللجان الفنيّة التابعة لها .

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض تقاريرها حول المهام التي أوكلت لها، وذلك بموجب القرارات الصادرة عن وزير الصحة، والتي تهدف إلى تعزيز الإجراءات الطارئة واللازمة التي اتخذتها وزارة الصحة لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث ذكر مدير إدارة الطوارئ الصحية «محمد الغزيوي» أن الاجتماع تناول عرضًا لخطة عمل إدارة الطوارئ الصحية بما يتوافق مع تحديثات الحالة الوبائية في ليبيا.

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