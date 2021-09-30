الوطنية للنفط تناقش آخر الاستعدادات لإقامة احتفالية إطلاق مشروع مصفاة نفط جنوب البلاد

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله” اليوم الخميس، مع رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز “حسين أبوسليانة”.

تناول الاجتماع مناقشة وعرض آخر الاستعدادات لإقامة احتفالية إطلاق مشروع مصفاة نفط جنوب البلاد، ومصنع للغاز في حقل الشرارة النفطي بعد موافقة مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماعه الأخير .

حيث أوضح “صنع الله” أن اعتماد المشروع من قبل الحكومة خطوة كبيرة نحو أحداث الإستقرار والتنمية المكانية بالجنوب ويعد تحدياً آخر يضاف للتحديات التي اخذتها المؤسسة الوطنية للنفط على عاتقها لإنجاز وتنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى في مجال النفط والغاز ، التي ستعود بالنفع الكثير على الجنوب الليبي واقتصاد البلاد .

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