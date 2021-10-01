الدبيبة يجتمع مع وفدًا من منطقتي الهلال النفطي والواحات

اجتمع ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس، مع وفدًا يضم ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات.

حيث أعلن خلال الاجتماع على أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق التي تضخ أغلب إنتاج ليبيا النفطي من خلال استقطاع نسبة عن كل برميل نفط يباع.

‏كما أضاف رئيس الحكومة على أنه يجب التحرر من القيود التي كبلتنا طيلة 50 عام، والنظر للمستقبل والانتفاع من خيراتنا ومواردنا الطبيعية بتعظيمها واستثمارها بالاضافة لتوظيفها في المكان الصحيح، حيث ستعمل الحكومة على إعادة الحياة لكل المناطق من خلال برنامج عودة الحياة وإعطاءنا الصلاحيات إلى البلديات هو أول خطوة في هذا الطريق.

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