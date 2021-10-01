اللجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية تعقد اجتماعها الأول

عقد وزير الداخلية الاجتماع الأول للجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية، اليوم الخميس بحضور رئيسها وكافة أعضائها، وأكّد الوزير على ضرورة اطلاع اللجنة بمهامها بالشكل الذي يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة .

كما أكد رئيس اللجنة، حرصه المطلق على إعلاء المصلحة الوطنية ، وعلى ما يتمتع به أعضاء اللجنة من كفاءة وإلمام ،مشيراً إلى أن ّمهام اللجنة تنحصر في دراسة طلبات الحصول على الجنسية والتأكد من استيفائها للشروط التي أقرتها التشريعات النافذة المنظمة لهذا الشأن ، مشددا على ضرورة الالتزام بالمسالك القانونية والوطنية في انجاز اللجنة للمهام المكلفة بها .

والجدير بالذكر أن اللجنة قد شملت في عضويتها ممثلين عن كافة الأجهزة ذات العلاقة .

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