“ريتليت”: ليبيا مؤهلة أن تكون مركز اتصال أساسياً في المتوسط

قال المدير التنفيذي لشركة “ريتليت ميد ماريو باكيني”، في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، إن ليبيا تملك كل المؤهلات لتصبح مركز اتصالات أساسياً في وسط البحر الأبيض المتوسط، وقادرةً على ربط قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا بفضل التقنية والمعرفة الإيطالية، مشددًا على أن القرب الجغرافي بين ليبيا وإيطاليا يساعد بشكل كبير في قطاع المواصلات عن بعد.

وأوضح “باكيني” أن الاتفاقات المبرمة بين الجانبيْن هي جزءٌ من الاستراتيجية وهي محاولة لتطوير الاتصالات في ليبيا من قبل إيطاليا من خلال مشروع ربط الإنترنت بينهما عبر مدّ كوابل بحرية عبر المتوسط .

وأضاف أن مناخ الأعمال في ليبيا يبدو أنه قد تحسّن بشكل ملحوظ، قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر ، معتبرًا أن ليبيا تشهد تحولاً ملموسًا من خلال بعض المشاريع المقامة بالرغم من وجود صعوبات ظاهرة.

يُشار إلى أن شركة “هاتف ليبيا” قد وقّعت، في وقت سابق، عقد شراكة مع شركة “ريتليت ميد” الإيطالية المتخصصة في إدارة وتشغيل البنية التحتية للألياف البصرية، وإدارة البيانات؛ وذلك في إطار تطوير وتأهيل شبكة “هاتف ليبيا” لتقديم خدمات مؤمنة ومتطورة.

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