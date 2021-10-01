السعودية.. انخفاض معدل البطالة إلى 11.3%

أظهرت بيانات، نشرتها هيئة الإحصاء السعودية، هبوط معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أن مستوى البطالة بين السعوديين تراجع إلى 11.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 11.7% خلال الربع الأول من العام نفسه.

وأرجعت الهيئة سبب انخفاض معدلات البطالة إلى تعافي اقتصاد البلاد من تداعيات “كورونا”؛ بفضل خطط الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة وجهودها المتواصلة لتوفير فرص عمل عبر سلسلة من البرامج، إضافة إلى أن الحكومة تسعى لإطلاق خطط لتوظيف 80% من الخريجين خلال عام.

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