ما تفاصيل صندوق دعم وتنمية المناطق النفطية الذي أعلنه الدبيبة؟

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أعلن ‏رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق التي تضخ أغلب انتاج ليبيا النفطي.

جاء ذلك، خلال لقائه مع وفد يضم ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات.

وأوضح الدبيبة، أن الصندوق سيتم دعمه من خلال استقطاع نسبة عن كل برميل نفط يباع.

‏وقال الدبيبة، “يجب التحرر من القيود التي كبلتنا طيلة 50 عاما، والنظر للمستقبل والانتفاع من خيراتنا ومواردنا الطبيعية بتعظيمها واستثمارها بالإضافة لتوظيفها في المكان الصحيح”.

وأضاف، “ستعمل حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الحياة لكل المناطق من خلال برنامج عودة الحياة وإعطاءنا الصلاحيات إلى البلديات هو أول خطوة في هذا الطريق.”

وجرى خلال اللقاء، عرض المشاريع المدرجة ضمن برنامج عودة الحياة والخاصة بالمنطقة من قبل مسؤولي الأجهزة التنفيذية.