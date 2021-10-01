الدبيبة يقوم بزيارة تفقدية لبلدية حي الأندلس

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لنتائج الخطة الأمنية المنفذة من قبل وزارة الداخلية للقضاء على أوكار صناعة وترويج الخمور والمخدرات، وذلك خلال زيارته لبلدية حي الأندلس.

كما رافق “الدبيبة” خلال جولته نائبه رمضان بوجناح ووزير الداخلية خالد مازن ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وفريق مصلحة التخطيط العمراني وفريق مكتب النائب العام.

وفي الختام استمع “الدبيبة” لملاحظات السكان والتي أوضحوا خلالها المشاكل التي كانت تعيشها المنطقة بسبب هذه العصابات،مؤكداً على أن مايقوم به اليوم هو حماية للشباب الذين نعول عليهم وتطوير المنطقة بعد هذا العمل الجبار أصبح ضرورة ملحة، ولقد أصدرنا تعليماتنا لإنجاز مرافق متكاملة لمنطقة حي الأندلس.

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