الاستقرار يخيم على السوق السوداء في تداولات آخر الأسبوع

استقر سعر صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء في ختام تداولات الأسبوع بالمقارنة على أساس أسبوعي.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير بطرابلس، الخميس، بـ 4.90 دنانير فيما بلغت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية 4.88 دنانير .

وسجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” استقراراً، بعد أسبوع شهدت فيه الأسعار تذبذباً، وبلغت قيمته 5.56 دنانير .

أما فيما يخص العملات العربية؛ فقد حافظ الجنيه المصري علي قيمته أمام الدينار، وتم تداوله بـ 30 قرشاً.

حالة الاستقرار شملت سعر صرف الدينار التونسي أمام نظيره الليبي، إذ بلغت قيمته في النقطة الحدودية بين البلدين رأس اجدير عند 1.75 دينار .

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