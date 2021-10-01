أوبك: النفط سيبقى في ريادة مصادر الطاقة حتى 2045

أكدت منظمة “أوبك” في تقريرها السنوي الصادر يوم الأربعاء، أن النفط سيبقى المصدر الأول للطاقة في العالم حتى عام 2045، على الرغم من ازدياد الطلب على الطاقة البديلة والمتجددة، وتناقص الطلب على النفط في البلدان الغنية.

ويتزامن إصدار التقرير مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر خام برنت 80 دولارا أميركيا للبرميل، فيما وصل مؤشر النفط الأميركي إلى 75.92 دولارا أميركيا.

وذكر التقرير أن الفحم هو المصدر الوحيد للطاقة، الذي سيقل استخدامه والطلب عليه، فيما يتوقع أن تعمل 20% من المركبات في العالم بالطاقة الكهربائية بحلول 2045، بينما سيلبي النفط 28% من الاحتياجات العالمية، في ظل التزايد السكاني وتوسع الطبقات الوسطى في العالم.

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