“المالية السعودية” ترفع توقعاتها لإيرادات النفط في 2022

رفعت وزارة المالية السعودية توقعاتها لإيرادات الدولة للعام المقبل، متوقعةً أن تصل إلى 903 مليارات ريال خلال العام القادم.

وزير المالية السعودي، محمد الجدعان؛ أكد، في بيان نقلته عنه الوزارة، أن بلاده تخطط لتقليص عجز ميزانيتها إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه.

وأضاف “الجدعان”: التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5%، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي؛ نتيجة التوقعات برفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو 2022 بحسب اتفاقية “أوبك بلس”.

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